2020/06/06 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللامي: فرض الحظر وعدم وجود دوام او عمل ساهم في تجمعات مناطقية شعبية وأعطى نتائج عكسية بانتشار كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 19:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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