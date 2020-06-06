قائممقام الفلوجة لـ”العهد نيوز”: افتتاح مركز للشرطة المحلية في مناطق جنوبي المدينة ” صور”

2020/06/06 | 19:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي، اليوم السبت، عن افتتاح مركز للشرطة المحلية في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قيادة شرطة الانبار اعادة افتتاح مركز شرطة حي الشهداء جنوبي مدينة الفلوجة، في خطوة تهدف الى دعم جهود الامن والاستقرار في […]

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