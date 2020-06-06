الجمهوريون يخشون خسارة مجلس الشيوخ الامريكي بسبب ترامب

2020/06/06 | 19:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … عبر عدد من اعضاء الحزب الجمهوري عن خشيتهم وتحفظهم من الاستمرار بدعم الرئيس الحالي دونالد ترامب خوفا من خسارتهم للاغلبيه في مجلس الشيوخ الامريكي في حال الاستمرار بذلك .وذكرت صحيفة ذي هيل الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الجمهوريين يعتقدون أن استجابة ترامب غير اللائقة للاحتجاجات المناهضة للعنصرية في […]

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