المالية النيابية تحذر من استخدام الاحتياطي النقدي لمعالجة العجز

2020/06/06 | 19:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حذرت لجنة المالية النيابية، السبت، من استخدام الاحتياطي النقدي لسد العجز المالي وتأمين رواتب الموظفين.وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة ومجلس النواب يسعيان لإيجاد بدائل تعزز الإيرادات المالية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 كالاقتراض الداخلي أو الخارجي، فضلا عن اعتماد الضرائب والمنافذ الحدودية وشركات […]

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