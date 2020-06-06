نائب يلقي “خطبة غاضبة” وسط البرلمان: الحكومة ترفض مشروعًا مجانيًا يعطيها أموالًا أكثر من النفط!

2020/06/06 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه وزير النقل الاسبق النائب فنجان الحمامي، خطابًا حادًا إلى الحكومات العراقية، بسبب رفض “غير مفهوم” لمشروع يدر اموالًا إلى العراق أكثر من النفط ودون ان تدفع الحكومة شيئا بالمقابل.وقال الحمامي في مداخلة وسط البرلمان، أن خط الربط السككي وصل بين نيودلهي إلى شنغهاي، وترفض الحكومة العراقية بل وتسخر اذا قدمت […]

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