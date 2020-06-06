2020/06/06 | 19:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةعلق الملاكم الأمريكي من الوزن الثقيل ديونتاي وايلدر على الاحتجاجات وأعمال الشغب في الولايات المتحدة، بعد مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصل الأفريقي جورج فلويد.ونشر وايلدر في حسابه على "تويتر" اليوم السبت فيديو قال فيه:" أن الأمريكيين من أصل أفريقي توقفوا عن الصمت".وأكد الملاكم البالغ من العمر 34 عامًا أن أصحاب البشرة السمراء تعرضوا بشكل منهجي لأشكال مختلفة من العنف في الولايات المتحدة وقال: "اعتدنا على أن نعدم أو نحرق أو نجلد.أما اليوم ينتظرنا السجن والقتل"، مشيرا إلى أسماء ضحايا عنف الشرطة. واختتم وايلدر قائلا: "لقد سئمنا من الصمت".وأجج مقتل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.ويذكر أن المواطن الأمريكي الأفريقي الأصل، توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس.وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول ما حدث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملاكم من أصل أفريقي يعلق على مقتل جورج فلويد "بأغنية راب") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملاكم من أصل أفريقي يعلق على مقتل جورج فلويد "بأغنية راب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).