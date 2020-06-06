2020/06/06 | 19:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض شابان سوريان لاعتداءٍ، اليوم السبت، على يد مجموعة شبان أتراك، بعد أن طلبوا منهما سجائر في ولاية أنطاليا جنوب #تركيا.وفي التفاصيل، أقدم أحد الشبان الأتراك المشاركين في الشجار، بطعن الشاب السوري “شيخ عمر”…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبان أتراك يطعنون لاجئاً سورياً بسكين في أنطاليا.. والسبب!) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبان أتراك يطعنون لاجئاً سورياً بسكين في أنطاليا.. والسبب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).