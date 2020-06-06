2020/06/06 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى إعدام دوري – سامر الياس سعيد لايختلف اثنان على ما افرزته حقبة جائحة كورونا من ظروف استثنائية مر بها العالم لاسيما في ميادين الرياضة حينما ارغمت مسابقات عالمية على التوقف او الانتظارللاستئناف مبارياتها بعيدا عن انظار جماهيرها العاشقة ممن تحمل لمباريات الكرة نكهة وطعما مختلفا ..وفي ذلك اثار قرار الهيئة الملكفة بتسيير شؤون […]

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