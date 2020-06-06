2020/06/06 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداعيات كورونا تقضي على الدوري وتبعثر طموحات الفرق تحدّيات تواجه عمل التطبيعية في إعداد الوطني والتمثيل الآسيوي الناصرية – باسم ألركابي أعلنت اللجنة التطبيعية لكرة القدم إلغاء مسابقة الدوري العراقي الممتاز بسبب انتشار وباء كورونا الذي بات يظهر بشكل مخيف ومقلق بسبب زيادة عدد الإصابات الغير متوقعة ولان الفرق هي من طلبت إلغاء الدوري وعدم […]

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