2020/06/06 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال: الإعلام شريك حقيقي ومرآة عاكسة لواقع الرياضة بغداد- قصي حسن اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال السعي للقضاء على البيروقراطية والفساد الاداري، فضلاً عن احتواء الشباب وإعداد البرامج لاستثمار طاقاتهم ومواهبهم، وان يكون الاعلام الشريك الحقيقي لعملية الإصلاح التي ستنتهجها الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة كونه المرآةالعاكسة لواقع ورياضة البلد.جاء ذلك خلال استقباله […]

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