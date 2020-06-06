الشبهات حول منظمة الصحة العالمية “تتزايد”.. تضارب المعلومات مستمر وأبرزها “الكمامة” وعلاج الملاريا

2020/06/06 | 20:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازال تضارب المعلومات والتوصيات بشأن الوقاية من فيروس كورونا، مستمر بشكل مضطرد، في الوقت الذي يعزز الاتهامات والشبهات التي تحوم حول قرارات منظمة الصحة العالمية.الكمامات تثير الجدل وأشعل تحديث المعلومات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن ضرورة ارتداء الكمامات في الاماكن العامة، الغضب مجددًا من تضارب قراراتها.حيث أوصت في تحديثها […]

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