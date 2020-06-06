الحشد الشعبي يعلن تفاصيل عملية حصاد” الخلايا النائمة ” في ديالى

2020/06/06 | 20:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، السبت، عن تفاصيل عملية نوعية ضد الخلايا الخلايا النائمة لداعش.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “استخبارات الحشد الشعبي بالتنسيق مع استخبارات الداخلية نجحت من خلال جهد مشترك من الاطاحة ب3 خلايا نائمة لتنظيم داعش واعتقال بعض عناصرها بعملية نوعية جرت في عدة اماكن من […]

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