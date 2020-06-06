وفاة واحدة و332 إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا

2020/06/06 | 20:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة واحدة و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يشير إلى استمرار انخفاض المعدلات اليومية.وحسب بيان للوزارة على “تويتر”، فقد “تم تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 241310 حالات”.وأضاف البيان […]

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