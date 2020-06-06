ابتكار كمامات تقاوم فيروس كورونا بإنتاج الكهرباء

2020/06/06 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نجحت شركتان يابانيتان في تطوير نسيج يقتل الميكروبات بصدمات كهربائية صغيرة ينتجها، بغرض الحماية من فيروس كورونا المستجد.وكشفت شركتا “موراتا” للتصنيع وشركة المواد “تيجين”، عن الابتكار الجديد الذي ينتج شحنات الكهرباء من تقلص وتمدد المواد المستخدمة في إنتاجه، ما يؤدي لإنتاج شحنات كهربائية عندما يتحرك الشخص.الفولتات التي يصدرها القماش الملقب بـ”بيليكس”، […]

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