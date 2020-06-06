2020/06/06 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم السبت، استئناف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم غد الاحد.وقالت الحكومة في بيان، إنها “قررت استئناف الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية بالاقليم من يوم غد الاحد”.وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان أعلنت، السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة اقليم كردستان تعيد استئناف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم غد الاحد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة اقليم كردستان تعيد استئناف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم غد الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).