هولندا تشرع في إعدام حيوان خشية نقله لفيروس كورونا

2020/06/06 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

بدأت مزارع لتربية حيوانات المينك في هولندا في تنفيذ أمر حكومي بإعدام حيواناتها بعد مخاوف من أن ينق...





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