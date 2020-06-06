حكومة اقليم كردستان تعيد استئناف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم غد الاحد

2020/06/06 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، السبت، (6 حزيران 2020)، استئناف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم غد الأحد، وفق آلية خاصة.

وقال عادل في بيان، "يستأنف الدوام الرسمي للمؤسسات والدوائر التابعة لحكومة إقليم كردستان، بدءاً من يوم الأحد 7 حزيران 2020، مع الالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا".

وأضاف: "تلتزم الوزارات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بالوزارات بعمل 30% فقط من موظفيها وباعتماد نظام التناوب".

ودعا الوزارات الخدمية لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع المواطنين والمراجعين بما يمنع التلامس، وتسيير معاملاتهم بعيداً عن الروتين الإداري.

كما طالب المواطنين والموظفين بالتقيد بالإرشادات الوقائية لحماية أنفسهم وسلامة عائلاتهم.

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان أعلنت، السبت (6 حزيران 2020)، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في محافظة السلمانية، سجلت أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

وتابعت أن "الإصابات سجلت في إدارة رابرين التابعة لمحافظة السليمانية".

ويوم امس، اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان إنه تم تشخيص 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، لـ 29 رجلا و14 امرأة، مبينة ان أربعة منهم ملامسون لمصابين سابقين بينما البقية ظهرت عليهم اعراض المرض.

واضافت، ان حالات الإصابة توزعت كالتالي: مركز السليمانية/ 36، بازان/ 2، حلبجة الجديدة/ 2، وارماوا/ 1، جوارتا/ 1، سيد صادق/ 1.

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية النيابية، إن الازمة المالية التي يعيشها العراق غير حقيقية ومن الممكن حل ازمة تأمين رواتب الموظفين دون المساس بها وبمخصصاتهم بإجراء قانوني واحد.

وقال الصفار في مقابلة متلفزة تابعتها (ب

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واوضح المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان " محافظة الديوانية سجلت مساء الي

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وقال اللجنة في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطف

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