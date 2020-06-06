تعرف على مواصفات سيارة بيجو الكهربائية اللجديدة

2020/06/06 | 20:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة بيجو الفرنسية أن مبيعات نموذجها الجديد من سيارات Traveller العائلية ستبدأ في النصف الثاني من العام الجاري.وتأتي سيارات Traveller بهيكل ميني فان أنيق، مزود ببابين منزلقين على الجوانب ما يسهل من عملية دخول وخروج الركاب من وإلى السيارة حتى عند ركنها في الأماكن أو الشوارع الضيقة.وبنيت هذه السيارات على منصات […]

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