الجمهور على موعد مع “السيرة الذاتية” لاليسا بأغنية: الألبوم الجديد سيحمل “مفاجأة”

2020/06/06 | 20:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت الفنانة اللبنانية إليسا، إن ألبومها الغنائي الجديد سيتضمن مفاجأة، والذي سيتم طرحه في الأسواق بعد شهر.المفاجأة هي أن الأغنية الرئيسية للألبوم تحمل اسم “Biography” أو “سيرة ذاتية”، والتي ستتناول قصة حياتها، وأضافت أن الألبوم الجديد سيضم 17 أغنية، وتتعاون فيه مع شركة “روتانا” السعودية للإنتاج الفني والتوزيع.ووعدت جمهورها بحفل […]

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