الكاظمي يقرر استمرار الحظر وتحويله لجزئي الأسبوع المقبل ويصدر عدة قرارات

2020/06/06 | 20:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ويوجّه باستمرار الحظر لهذا الأسبوع وتحويله لجزئي الأسبوع المقبل.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان له وتلقته ( المستقلة)… اليوم السبت ان الكاظمي ترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لمناقشة تطورات وتداعيات جائحة كورونا في البلاد، والإجراءات الواجب اتخاذها.واضاف […]

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