كوردستان تعلن موعد بدء الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية

2020/06/06 | 20:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، جوتيار عادل

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