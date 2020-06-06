استئناف دوام موظفي كوردستان غداً الأحد

2020/06/06 | 20:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان العراق، السبت، استئناف الدوام الرسمي في دوائرها الرسمية بنسبة 30 في المئة اعتبارا من يوم غد الاحد مع مراعاة التعليمات الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وجاء في بيان للمتحدث الر سمي باسم الحكومة جوتيار عادل، وورد لوكالة شفق نيوز، أن "يوم غد الاحد السابع من حزيران الجاري سيتم استئناف الدوام الرسمي في جميع مؤسسات ودوائر اقليم كوردستان مع الية الالتزام بالتعليمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا".

والزم البيان الوزارات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة الالتزام بالدوام فقط بنسبة 30% من موظفيها وبصيغة التناوب.

واشار البيان الى ان الوزارات الخدمية تتخذ الاجراءات الصحية لكيفية التعامل مع المواطنين والمراجعين بحيث تنجز المعاملات من دون الملامسة والروتين.

وطالب البيان المواطنين والموظفين الالتزام بالتعليمات الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة عوائلهم.

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