2020/06/06 | 20:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، استثمار حظر التجوال لاستئناف العمل في مجسر الامانةوقالت الامانة في بيان تلقته "كلكامش برس"، انه "على ضوء ما تقرر من تمديد لحظر التجوال ستقوم ملاكاتها في دائرة المشاريع باستئناف العمل الخاص بالمرحلة الاخيرة من صيانة مجسر كراج الامانة الذي يربط منطقتي الكرادة والغدير شرق بغداد، والمتمثلة بصيانة مفاصل التمدد العرضية واستبدال التالف منها وللجانبين ذهاباً واياباً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: استثمار حظر التجوال لاستئناف العمل في مجسر الامانة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد: استثمار حظر التجوال لاستئناف العمل في مجسر الامانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).