2020/06/06 | 20:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجمع الفقهي العراقي يحرّم الامتناع عن التبرع ببلازما الدم لمصابي كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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