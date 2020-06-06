2020/06/06 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن ضبط وثائق لتنظيم "داعش" باللغة الاسبانية في ديالى.

وقال الحشد في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "قوات الحشد الشعبي عثرت على وثائق لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي باللغة الاسبانية في أحد اوكار التنظيم بمحافظة ديالى خلال عمليات ابطال العراق – نصر السيادة".

وأضاف البيان أن "الوثائق تم العثور عليها في أحد اوكار التنظيم بمنطقة قرة تبة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن ضبط وثائق لـ'داعش' باللغة الاسبانية في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن ضبط وثائق لـ'داعش' باللغة الاسبانية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).