2020/06/06 | 20:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد تعلن استئناف العمل في مجسر الامانة خلال حظر التجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 20:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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