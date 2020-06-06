2020/06/06 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من تداعيات المس بمستحقّات الموظفين على السلم الأهلي مستشار حكومي : جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع خفض الرواتب بغداد – قصي منذر أعلن مستشار لرئيس مجلس الوزراء ان المجلس بصدد عقد جلسة استثنائية، لمناقشة مشروع لدى وزير المالية بخصوص الأوضاع المالية وخاصة الترشيد الحكومي والرواتب بهدف تذليل الصعوبات المالية […]

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