2020/06/06 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون يدعون المتعافين إلى التبرع بالبلازما لإنقاذ المصابين بكورونا مكتب المرجع السيستاني يحث المواطنين على أخذ الحذر من الوباء النجف – سعدون الجابري وجه مكتب المرجع الديني علي السيستاني رساله يوم أمس السبت الى المواطنين العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين في البلاد بجائحة كورونا .وقال مكتب السيستاني في بيان تلقته […]

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