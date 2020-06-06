2020/06/06 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إكتمال كابينة الكاظمي والعامري يقدم إستقالته من البرلمان رئيس الوزراء يتعهد بأفعال لا اٌقوال ويتحدّث عن خط شروع جديد بغداد – عبد اللطيف الموسوي قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة امس ان (استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الاسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري والايفاء باستحقاقات […]

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