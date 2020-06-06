الكهرباء: صرف رواتب أكثر من 4 الاف موظف عقد في الجنوب

2020/06/06 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، صرف راتب ومستحقات الشهر الثالث للعقود القدامى في مديرية كهرباء الجنوب، والذين تم تحويلهم بداية عام 2019 والبالغ عددهم ( 4216 ) .وذكرت الوزارة في بيان “إستناداً لخطةٍ مركزيةٍ تؤكد وزارة الكهرباء العمل بها لتعظيم موارد الجباية وتقليل الضياعات والحد من التجاوزات، ترأس مدير عام الشركة العامة […]

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