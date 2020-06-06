نائب: توجه نيابي لحسم اشكالات موسم حصاد الحنطة في عموم المحافظات

2020/06/06 | 20:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف النائب فرات التميمي، السبت، عن توجيه نيابي لحسم اشكالات موسم حصاد الحنطة في كل محافظات البلاد دون اسثتناء.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” موسم حصاد حقول الحنطة في كل المحافظات العراقية شهد اشكالات متعددة تسببت في اعاقة تسويق كميات ليست قليلة لاسباب متعددة ابرزها وجود شوائب في المحصول لافتا الى ان […]

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