اسبانيا تسجل حالة وفاة واحدة و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/06 | 20:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة واحدة و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يشير إلى استمرار انخفاض المعدلات اليومية.وحسب بيان للوزارة على “تويتر”، فقد “تم تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 241310 حالات”.وأضاف البيان أنه “تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 27135 حالة”.وسبق أن أوضحت الوزارة أن أعداد المتوفين والمصابين قد تشهد تغيرات معينة نظرا لاتباع أسلوب جديد لحساب الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في البلاد.

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