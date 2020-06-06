2020/06/06 | 20:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالانفوجرافيك.. الموقف الوبائي لفيروس كورونا في الكرخ {165 اصابة وحالتي وفاة } هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 20:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالانفوجرافيك.. الموقف الوبائي لفيروس كورونا في الكرخ {165 اصابة وحالتي وفاة }) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالانفوجرافيك.. الموقف الوبائي لفيروس كورونا في الكرخ {165 اصابة وحالتي وفاة }) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).