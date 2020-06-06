عرس ديمقراطيّ أم تعرية لواقع متأزّم؟ - امال قرامي

2020/06/06 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي ومع كلّ مرّة يتأزّم فيها الوضع السياسيّ ترتفع أصوات تُشيد بقدرة التونسيين على تجاوز الخلافات واستمتاعهم بهذا «العرس الديمقراطيّ» الذي جعل التجربة التونسيّة «أنموذجا» و»قصّة نجاح» success story.غير أنّ منطق الاستدلال قد شهد مؤخرا تغييرا منذ طرح «اللائحة» على النقاش داخل البرلمان يوم 3 - 6 - 2020.



فقد حاول قياديو حزب النهضة، منذ تحديد تاريخ جلسة المساءلة مثلما تصرّ المعارضة على تسميتها، ......





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