في أصل الدمج وفصله - خالد صبيح

2020/06/06 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خالد_صبيح يسخر كثيرون - محقين- من ظاهرة الضباط الدمج في الجيش العراقي بعد عام 2003، وهي ظاهرة مدانة أي كانت مبرراتها، سواء المقبول منها، مثل حاجة المؤسسة العسكرية لكادر بعد حل الجيش القديم، أو غير المقبول.



وهي في النهاية استغلال سياسي وحزبي للسلطة، وتشويه لبنية المؤسسة ولمفهوم التوظيف والاستحقاق الوظيفي في مؤسسات الدولة.لكن هل كانت حالات الدمج تلك هي الأولى في العراق منذ تاريخ تشكله؟

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