2020/06/06 | 21:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد اعداد اصابات كورونا في كوردستان و20 حالة جديدة في كرميان

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