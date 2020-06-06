بايرن يقترب أكثر من اللقب بفوز مثير على ليفركوزن

2020/06/06 | 21:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة خطا بايرن ميونيخ خطوة إضافية نحو التتويج بلقبه الثامن تواليا في الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه السبت على مضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 4-2 ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.ورفع العملاق البافاري رصيده إلى 70 نقطة مبتعدا مؤقتا بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني الذي يستضيف هرتا برلين لاحقا اليوم.وحقق فريق المدرب هانسي فليك انتصاره الخامس تواليا من خمس مباريات بعد استئناف البوندسليغا في منتصف مايو الماضي بعد توقف قرابة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد والثاني والعشرين هذا الموسم.وتجمد رصيد ليفركوزن الذي لعب في غياب صانع ألعابه كاي هافيرتس، عند 56 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع في صراع شرس على آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال اوروبا.وسجل كل من الفرنسي كينغسلي كومان (27)، ليون غوريتسكا (42)، سيرج غنابري (45) والبولندي روبرت ليفادوفسكي (66) أهداف بايرن، فيما افتتح الأرجنتيني لوكاس ألاريو التسجيل لأصحاب الأرض (9) وسجل فلوريان فيرتز الثاني (89).وقبل انطلاق المواجهة، وجه لاعبو بايرن رسالة تضامنية للإحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ومدن عدة حول العالم مناهضة للعنصرية، على إثر مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض، بارتدائهم قمصان خلال فترة الإحماء كتب عليها وسم حركة "بلاك لايفز ماتر" أي "حياة السود مهمة" والشعار الرسمي لحملة النادي "حُمر ضد العنصرية".كما وارتدى لاعبو بايرن خلال اللقاء شارات سوداء كتب عليها "بلاك لايفز ماتر".وقال رئيس النادي هيربيرت هاينر في بيان "بايرن ميونيخ يدافع عن عالم لا مكان فيه للعنصرية، التمييز، الكراهية، الظلم والعنف.وفاة جورج فلويد والمشاهد في الولايات المتحدة صدمتنا جميعا".

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