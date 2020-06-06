الصحة العالمية: العراقيون “استهتروا” بإجراءات الوقاية من كورونا والانهيار الصحي قريب

2020/06/06 | 21:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور ادهم اسماعيل، السبت، عن قلقه البالغ من الاعداد المتزايدة باصابات كورونا في العراق، مبينا ان العراقيون “استهتروا” بإجراءات الوقاية من كورونا.وقال اسماعيل في تصريح متلفز , ان “العراقيين “استهتروا” بإجراءات الوقاية من كورونا وان العراق وصل الى نقطة ما قبل الانهيار الصحي”.واضاف ان “العراق اصبح في مفترق

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