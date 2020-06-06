الآلاف يتظاهرون في لندن وباريس رفضاً للعنصرية

2020/06/06 | 21:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف الاشخاص مجدداً اليوم في العاصمة البريطانية لندن والفرنسية باريس رفضاً لعنصرية الشرطة الأمريكية وذلك في أعقاب جريمة مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.وذكرت صحيفة ميل أونلاين البريطانية أن”آلاف المتظاهرين تجمعوا في ساعة البرلمان بلندن وحملوا لافتات أدانت عنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية وصمت الحكومة البريطانية حيالها”.وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين جثوا على

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