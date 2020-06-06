المجمع الفقهي يدخل على خط “أزمة البلازما” ويفتي بحرمة الامتناع عن التبرع او بيعه

2020/06/06 | 21:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد افتى المجمع الفقهي العراقي بحرمة الامتناع عن التبرع ببلازما الدم من قبل المتشافين من مرض كورونا، لغرض استخدامه في علاج المصابين وانقاذ حياتهم.

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