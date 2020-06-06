منشور “خطير” من فارس حرّام حول إبعاده عن وزارة الثقافة وتغييره في اللحظات الأخيرة يكشف كواليس “كيفية التوزير”!

2020/06/06 | 21:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الكاتب المعروف فارس حرام، كواليس ابعاده من وزارة الثقافة في اللحظات الاخيرة بعد ان كان المرشح الوحيد والأبرز للحقيبة، في رسالة مطولة كشف من خلالها “استمرار المحاصصة” وابتزاز المرشحين من قبل بعض الكتل، مايطرح حقيقة مفادها ان معظم الوزارء قد “أذعنوا” للكتل قبل الموافقة على توزيرهم.وجاء في نص الرسالة التي […]

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