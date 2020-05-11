وفاة رجل دين بكورونا في السليمانية

2020/06/06 | 21:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت مديرية صحة محافظة السليمانية يوم السبت بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي لوكالة شفق نيوز، إن المتوفى خطيب وإمام مسجد سرجنار في السليمانية، دون مزيد من التفاصيل.

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