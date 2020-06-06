2020/06/06 | 21:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعمره الصغير .. لاعب الماني يدخل تاريخ الدوري بتحطيمه رقما صمد 15 عاما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 21:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعمره الصغير .. لاعب الماني يدخل تاريخ الدوري بتحطيمه رقما صمد 15 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعمره الصغير .. لاعب الماني يدخل تاريخ الدوري بتحطيمه رقما صمد 15 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).