واشنطن تستعد لمظاهرة

2020/06/06 | 21:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ستعد واشنطن لمظاهرة ضخمة، اليوم السبت، مع دخول المظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة يومها الثاني عشر احتجاجا على وفاة جورج فلويد إثر اعتقاله.

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