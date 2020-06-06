الاسدي يوضح اسباب استقالة “العامري” من عضوية البرلمان

2020/06/06 | 21:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوضح رئيس كتلة السند الوطني، والمتحدث بأسم تحالف الفتح، النائب أحمد الأسدي، السبت، أن استقالة هادي العامري من عضوية مجلس النواب جاءت ليتفرغ لإدارة التحالف وترصين تماسك مكوناته.

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