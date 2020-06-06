2020/06/06 | 21:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حالت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وحظر التجوال الذي فرض اثر ذلك، واجراءات التباعد الاجتماعي، التي ترافقت معه؛ دون إقامة مراسم الاحتفال بعصر الزيتون وايقاد قناديل معبد لالش المقدس لدى الايزديين في العراق والعالم.

وتجري إقامة تلك المواسيم سنوياً في منتصف شهر آذار/مارس المنصرم، غير أن أبواب معبد لالش أغلقت أمام الزوار ابتداء من الثامن من الشهر ذاته، استجابة لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

إلا أن الإيزيديين عادوا للاحتفال بإقامة أول طقس ديني في معبد لالش، يوم السبت، وذلك منذ تفشي فيروس كورونا.

لقمان سليمان مسؤول مكتب لالش في المعبد يقول، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان عملية عصر الزيتون تبدأ في شهر كانون الاول من كل عام من قبل سدنة المعبد ورجال ونساء متطوعين بقطف الثمار وعصرها، اذ تقام مراسم ايقاد قناديل المعبد بزيت الزيتون في وقت غروب الشمس ليجري تجهيز كميات من زيت الزيتون تكفي لمدة عام كامل للمعبد.

وحول طبيعة الاحتفال يبين سليمان، ان "المراسم جرت بحضور بابا شيخ رئيس المجلس الروحاني وعدد من رجال الدين وسدنة المعبد فضلا عن نساء ورجال شاركوا في عملية عصر الزيتون وتجهيز زيت الزيتون؛ اذ يجري ايقاد القناديل في المعبد مساء كل يوم".

ويوضح، ان طقوس هذه المراسم جرت هذا العام في بداية شهر حزيران الحالي وتستمر لعدة ايام.

ويردف مسؤول مكتب معبد لالش بقضاء شيخان شرقي دهوك قائلا ان "اجراءات صحية طبقت في المراسم بحسب توجيهات وزارة الصحة بارتداء المشاركين للكمامات والكفوف والتباعد وقاية من فيروس كورونا".

يذكر ان الايزديين عزفوا عن الاحتفال باقامة مراسم دينية اخرى كعيد راس السنة الايزدية الذي يصادف اول اربعاء شهر نيسان الشرقي ومراسم اخرى التزاما بقرارات حكومة الاقليم باغلاق دور العبادة في الاقليم منذ شهر اذار المنصرم الا ان الحكومة قررت رفع هذه القيود بشرط الالتزام بالارشادات الصحية في اثناء اقامة اي مراسم دينية.

ويقع معبد "لالش" النوراني في منطقة جبلية شمال مدينة (عين سفني) مركز قضاء شيخان (40 كم شرقي دهوك) ويضم قبر الشيخ عدي بن مسافر المقدس لدى أتباع الديانة كما انها مقر المجلس الروحاني للديانة الإيزيدية في العالم.

وجرت العادة على إقامة الطقوس الدينية على مدى أيام متتالية في مناسبة رأس السنة الإيزيدية، مع تدفق الآلاف من أبناء هذه الديانة القديمة من داخل وخارج العراق على "لالش" وهو المعبد الوحيد للإيزيديين في العالم.

يشار الى ان الايزيديين وجميع شرائح المجتمع في اقليم كوردستان؛ نأوا في هذه السنة عن اقامة الاحتفالات الكبيرة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وحظر التجوال الذي فرض بسببه.

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