اعتقال مواطن اعتدى على فريق المسح الوبائي شمالي بغداد

2020/06/06 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز القت القوات الأمنية، اليوم السبت، القبض على شخص اعتدى على الفريق الطبي والشرطة المجتمعية خلال حملات المسح الوبائي شمالي بغداد.وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقته “العهد نيوز” ان ” القوات الامنية القت القبض على شخص من محلة ٣٥٣ في منطقة الشعب حي الجزائر ببغداد لاعتداءه على الملاكات الصحية والشرطة المجتمعية ورفضه قيامهم […]

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