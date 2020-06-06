عداد «كورونا» يرتفع: تمديد الحظر الشامل لمدة أسبوع

2020/06/06 | 22:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / نهاد فالحأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، عن تسجيل أرقاماً كبيرة بإصابات كورونا في العراق، وبينما مددت خلية الأزمة الحكومية حظر التجوال الشامل لأسبوع، حمل السيد السيستاني المسؤولية للجميع وشدد على الالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «تم فحص (١٢٥٤٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٩٤٤٤٤)».وأوضحت، أن «مختبراتها سجلت (١٢٥٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٤٩٨بغداد/ الكرخ: ١٦٥، مدينة الطب: ٢، النجف: ٤٧، البصرة: ١٤٩، السليمانية: ٤٥، اربيل : ٢٩، كربلاء: ٣٤، واسط: ٤٦، كركوك: ١٣، ديالى: ٧، بابل: ٧٨، ميسان: ١٧، الديوانية: ١٧، ذي قار: ٨١، المثنى: ١٥، صلاح الدين: ٢، الانبار: 7».وتابعت، أن «حالات الشفاء: ٣٣١ حالة وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ١٤٦، بغداد/ الكرخ: ٧٧، مدينة الطب: ٣٩، النجف: ١١، البصرة: ٣٥، السليمانية: ٤، ديالى: ١،الديوانية: ٣، المثنى: ٣، ميسان: ١٠، صلاح الدين: ٢»، مشيرة الى أن «الوفيات : ٣٣ حالة: بغداد/ الرصافة: ١٦، بغداد/ الكرخ: ٢، مدينة الطب: ١، النجف: ٢، السليمانية: ٢، اربيل : ١، كربلاء: ١، كركوك: ٢، واسط: ٢، الديوانية: ١، ذي قار: ١، الانبار: ١، المثنى: ١».ونوهت الى أن «مجموع الإصابات : ١١٠٩٨، ومجموع حالات الشفاء: ٤٩٠٤، والراقدين الكلي: ٥٨٧٦، الراقدين في العناية المركزة: ٦٠، ومجموع الوفيات: ٣١٨».بدورها، رأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لمناقشة تطورات وتداعيات جائحة كورونا في البلاد، والإجراءات الواجب اتخاذها.وبحث الاجتماع إجراءات الحظر بسبب جائحة كورونا، حيث وجّه الكاظمي باستمرار فرض الحظر لهذا الأسبوع وتحويله لجزئي اعتبارا من الأسبوع المقبل.وثمّن الكاظمي دور الكوادر الصحية الذين يبذلون جهودا كبيرة في مواجهة الوباء وحرصهم على أداء واجباتهم، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية في تنفيذ حظر التجوال وإسناد الكوادر الصحية في واجباتها.وأكد الكاظمي على أهمية تعزيز وعي المجتمع والمواطن، لاسيما في هذه المرحلة التي تزايدت فيها الإصابات، وأصبح الجميع يدرك خطورة المرض، وأن الحكومة وكلّ أجهزتها تبذل جهودا مضنية لمواجهة الجائحة ومحاولة تطويق الوباء والتقليل من آثاره والحفاظ على صحة المواطنين.وبيّن الكاظمي أن زيادة نسبة الفحوصات التي تنفذها الفرق الصحية في بغداد والمحافظات كشفت حجم الإصابات، وشدد على أهمية أن يلتزم الجميع بشروط السلامة الوطنية والتباعد الاجتماعي.ودعا رئيس مجلس الوزراء الى رفع مستوى التوعية في البلاد، من خلال الفعاليات المجتمعية المختلفة، من أجل إلزام المواطنين بالشروط الصحية والتدابير الوقائية والحفاظ على سلامتهم.وقدّم وزير الصحة والبيئة شرحا مفصلا عن آخر تطورات مرض كورونا في العراق، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في مواجهة الجائحة، والتدابير التي اتخذت في ظل الزيادة بأعداد الإصابات في عموم البلاد.وقد اتخذت اللجنة جملة من القرارات منها استمرار الحظر الشامل لمدة اسبوع، بدءا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020، ولغاية يوم السبت الموافق 13/6/2020، مع التشديد لتطبيقه بصورة دقيقة بحسب الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة.بدوره، وجه المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني رسالة الى العراقيين بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالعراق.وقال المرجع الاعلى في نص الرسالة، «أيها العراقيون الكرام..في هذه الأيام الصعبة حيث تزداد أعداد المصابين بوباء (كورونا) في مختلف المناطق بصورة غير مسبوقة ـ ولا سيما في العاصمة العزيزة بغداد ـ نتوجّه اليكم مرة أخرى لنناشدكم وندعوكم الى مزيد من الحيطة والحذر، ونؤكد عليكم بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية التي توصي بها الجهات المعنية كتجنب التلامس مع الآخرين والاحتفاظ بمسافة معينة منهم واستخدام الكمامات والتقيد بغسل اليدين بالمواد المنظفة او تعقيمهما ونحو ذلك».وشدد على ضرورة «الالتزام الصارم بهذه الإجراءات ونحوها للمساهمة بشكل فاعل ـ كما يقول أهل الاختصاص ـ في الحدّ من انتشار هذا الوباء وتقليل عدد الإصابات به»، مؤكدا أن «رعايتها يتسم بأهمية كبيرة وبات أمراً ضرورياً لا يصح التساهل والتسامح بشأنه، ولا سيما مع ما يعاني منه البلد من ضعف الإمكانات المتاحة لتوفير العناية الطبية اللازمة للأعداد المتزايدة من المصابين التي تغص بهم العديد من المستشفيات وغيرها».واضاف أن «الحيلولة دون انتشار هذا الوباء بأوسع مما هو عليه في الوقت الحاضر مسؤولية الجميع مواطنين ومسؤولين، فلا بد من أن يكون الجميع على مستوى هذه المسؤولية الكبيرة ويتعاونوا في اجتياز هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر والتبعات».وتابع، «لنتذكر جميعاً أن الكوادر الطبية والتمريضية يتحملون عبئاً عظيماً في القيام بمهامهم في علاج المصابين والعناية بهم، ويواجهون هم وأسرهم معاناة شديدة لا يعلم مداها الا القليل، بل إنهم يخاطرون بحياتهم في هذا السبيل، وقد تصاعدت اعداد الإصابات في صفوفهم في المدة الأخيرة، فلا بد من أن يسعى الجميع في التخفيف عنهم بمزيد من الحرص على رعاية الإجراءات الوقائية من الإصابة بهذا الفايروس لئلا تتضاعف اعداد المصابين به بما يحمّلهم أعباءً إضافية ويزيد من صعوبة أدائهم لواجباتهم».وختم المرجع السيستاني بالقول: «إننا إذ نحييهم بإكبار وإجلال ونشدّ على أيديهم ونشيد بجهودهم المتواصلة وتضحياتهم الجليلة في سبيل خدمة شعبهم وأداء واجبهم الديني والوطني والإنساني ندعو الله العلي القدير أن يحفظهم ويحميهم ويمنحهم ما يوازي حجم عطائهم الكبير من أجر وخير وصحة وبركات، كما ندعوه تبارك وتـــعالى أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل ويدفع البلاء والوباء عن الجميع، إنه سميع مجيب.

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