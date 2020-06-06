مدرب عراقي ينتقد المدير الفني لاسود الرافدين بسبب برنامجه التدريبي

2020/06/06 | 22:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد انتقد المدرب العراقي هادي مطنش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش بسبب برنامجه التدريبي.وقال مطنش في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “كاتانيتش ليس حريص على المنتخب الوطني، لو كان حريصا لكان استغل توقف الدوري وقام بتدريب اللاعبين تدريب عالي المستوى عالٍ حتى وان كان عبر الانترنت”.وأوضح أن “المدرب السلوفيني ليس […]

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