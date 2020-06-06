محافظ واسط يدعو الحكومة لمعالجة اوضاع أصحاب القوت اليومي المتضررين من استمرار الحظر

2020/06/06 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، الحكومة المركزية إلى معالجة أوضاع اصحاب القوت اليومي المتضررين من استمرار قرار حظر التجوال، وقال المياحي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ، أن الوضع الصحي في المحافظات يشهد تراجعا كبيرا، وما زالت المبالغ المخصصة لا تساوي 5%‎ من احتياج المحافظات لمواجهة أزمة وباء […]

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